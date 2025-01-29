В Израиле фитнес-тренер несколько месяцев занимался сексом с клиентками, проводя 'тренировки'. Видео слили в сеть

В Израиле разгорелся скандал, связанный с фитнес-тренером из Явне, который записывал интимные встречи с клиентками в спортзале. Тренер, по сообщениям, занимался сексом с несколькими женщинами и фиксировал эти моменты на камерах видеонаблюдения, сообщает Mako. Затем эти видео были слиты в сеть.

Видео дня

Полиция утверждает, что отношения между тренером и незамужними клиентками были согласованы, а утекшие записи относятся к периоду от года до полутора лет назад.

В тоже время СМИ сообщают, что в архиве тренажерки записи якобы хранятся не дольше трех месяцев, поэтому предполагается, что события произошли именно в этом временном промежутке.

Вопреки слухам, никто не шантажирует личного тренера, который стал центром скандала, и он сотрудничает с полицией. Еще один слух о том, что одна из женщин на видео является дочерью главы преступной группировки, также был опровергнут.

Личный тренер, имя которого не называется, был вызван для дачи показаний в полицию после того, как скандал приобрел широкую огласку. В своих показаниях он заявил, что все происходило по обоюдному согласию.

"Я не совершал никаких сексуальных преступлений", — сказал он. "С тех пор, как видео были распространены, мне пришлось удалить свои страницы в социальных сетях, потому что я получаю угрозы".

Из трех женщин только одна подала жалобу на распространение интимных видео без ее ведома и согласия, что и послужило для открытия уголовного дела.

У полиции есть несколько версий развития событий, в том числе подозрение, что определенные лица могли распространять видео в больших объемах.

"К сожалению, на протяжении последней недели распространяется видео со мной, которое за последние сутки стало вирусным. Я могу начать с того, что не была в отношениях, а он был холост, и что я и не думала, что кто-то взломает камеры видеонаблюдения в студии — но это не главное", — так впервые прокомментировала спортсменка инцидент для N12.

"Дело в том, что были распространены интимные видео с моим участием, мои данные были переданы посторонним людям, которые начали звонить и беспокоить меня, в то время как я только вчера сама увидела это видео, не успев даже осознать произошедшее и прийти в себя ради моих детей, которые сейчас нуждаются в моей защите как никогда. Я получаю жестокие оскорбления в интернете, несмотря на то, что с моим бывшим мужем мы расстались в самый лучший для детей способ, несмотря на детей, которые могут столкнуться с этими видео и оскорблениями, которые я получаю незаслуженно", — объяснила она.

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