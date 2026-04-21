В Италии разгорелся грандиозный секс-скандал с участием 50 футболистов Серии А

В Италии выявлена схема с участием футболистов Серии А, которых подозревают в пользовании услугами эскорта через сеть закрытых мероприятий. По данным следствия, в деле фигурируют десятки спортсменов, включая представителей топ-клубов, а также случаи, связанные с беременностью одной из участниц.

Как пишет La Gazzetta dello Sport следствие установило, что организация действовала через агентство в Чинизелло-Бальзамо, официально занимавшееся ивентами в престижных заведениях Милана. В рамках мероприятий проводились ужины и вечеринки, после которых участниц направляли к клиентам за вознаграждение.

По материалам дела, встречи проходили в ночных клубах и гостиницах, включая известные заведения города. Деятельность активно продвигалась через социальные сети, где аккаунт сервиса был популярен среди футболистов.

Согласно прослушке и показаниям, схема функционировала с 2019 года и продолжалась в период пандемии, несмотря на ограничения. Во время одной из проверок в 2021 году в помещении компании выявили 17 человек, а также незаконно работающий клуб.

Организаторами названы Эмануэле Буттини и Дебора Рончи, помещенные под домашний арест вместе с двумя сообщниками. Следствие считает, что они координировали работу персонала, перемещение девушек и финансовые потоки, удерживая до половины выплат.

В материалах дела говорится, что в схеме могли участвовать более ста женщин, включая иностранных гражданок. Часть из них привлекалась как сопровождающие на мероприятиях, другие оказывали платные услуги.

Отдельно зафиксирован случай, когда одна из участниц сообщила о беременности после встречи с футболистом. Также в ходе вечеринок, по данным следствия, использовался закись азота, так называемый "веселящий газ".

Имена клиентов в судебных документах скрыты. Помимо футболистов, упоминаются представители бизнеса, медийные лица и спортсмены из других видов спорта.

