В Германии отменили футбольный матч из-за того, что ребенок укусил арбитра за гениталии

Курьезный эпизод случился перед матчем Дуйсбургской лиги C в Германии. Встреча между второй командой FC Taxi Duisburg и третьим составом Rot-Weiss Mülheim была отменена, так как арбитр получил неожиданный укус в пах.

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Инцидент случился перед стартовым свистком, когда команды завершили разминку, тренеры дали последние указания, а игроки выстроились на поле. В тот момент, когда рефери проверял документы, и произошел неожиданный инцидент.

"Во время проверки паспортов в кругу игроков FC Taxi рядом прыгал ребенок. В какой-то момент он приблизился ко мне и внезапно, совершенно неожиданно, укусил меня за левое яичко", – написал арбитр Штефан Келер в протоколе.

Из-за боли рефери решил отказаться от проведения игры. Нападавший ребенок оказался сыном одного из игроков FC Taxi.

В турнирной таблице команда FC Taxi Duisburg II временно потеряла место в зоне повышения и опустилась на четвертое место. Однако при отставании в два очка и одной игре в запасе у команды остаются шансы вернуть себе вторую строчку, дающую право на выход в лигу B.

Rot-Weiss Mülheim III с 15 очками занимает 12-е место.

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