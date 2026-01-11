В Чехии девушки-бойцы ММА на битве взглядов стали целоваться в губы и показывать грудь. Видео

В Чехии анонсирован необычный женский бой в смешанных боевых искусствах (ММА), который уже называют одним из самых обсуждаемых на Clash MMA 15. В октагон выйдут две медийные фигуры, для которых этот поединок станет шагом за пределы привычного образа.

Видео дня

Речь идет о поединке между Доминикой Гораковой и Терезой Осладиловой, который запланирован на 7 февраля 2026 года в Брно и пройдет в рамках турнира Clash MMA 15. Бой заявлен по правилам ММА и пройдет на большой арене Winning Group Arena.

Главная интрига поединка заключается не только в спортивной составляющей, но и в личном контексте. Горакова и Осладилова давно знакомы, а до объявления боя считались подругами.

Девушки во время битвы взглядов устроили настоящее шоу: они целовались в губы, а также не стеснялись обнажаться друг перед дружкой.

Доминика Горакова известна в Чехии как фитнес-тренер и участница популярного реалити-шоу Love Island. Для нее этот поединок станет дебютом в смешанных единоборствах, что сразу добавляет интриги: ранее она не выступала в профессиональных боях и до сих пор ассоциировалась скорее с глянцевым и медийным образом, чем с жестким спортом.

Ее соперница Тереза Осладилова также является публичной персоной и ранее появлялась в реалити-проектах. Она уже имеет опыт участия в медийных боях и позиционируется как более готовая к формату октагона участница, что автоматически делает ее фаворитом для части аудитории.

