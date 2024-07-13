Усик показал свою жену в коротких шортах и майке на отдыхе в Марбелье. Фото

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) проводит свой отдых заграницей. У себя в Instagram знаменитый супертяжеловес поделился несколькими фотографиями с супругой, сделанными в Марбелье.

На снимке Екатерина Усик одета в майку и короткие шорты, которые подчеркивают ее стройные стройные ноги.

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Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2024 года у Усиков родилась вторая дочка, которую назвали Мария. Девочка при рождении весила 5 килограммов и ее рост составлял 58 сантиметров. Кроме первой дочки Елизаветы (2010 года рождения) у пары есть два сына – Кирилл (2013) и Михаил (2015).

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться и другими снимками Екатерины Усик.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

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