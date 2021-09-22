Украинскую чемпионку засудили за плохую фигуру. Она разделась на камеру, чтобы доказать обратное. Видео
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Победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова не смогла выбороть медали на знаменитом фестивале "Арноль Классик", который состоялся в прошлые выходные в Севилье.
Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира не вошла даже в десятку, не смотря на идеальную физическую форму.
29-летняя девушка у себя в Instagram выложила видео в купальнике, где всем желающим продемонстрировала, как на самом деле выглядит ее "плохое тело".
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео и на фотографии нашей титулованной соотечественницы.
September 21, 2021
September 21, 2021
Видео дня
Отметим, что муж Скворцовой Алексей Суровцев принимает участие в телешоу "Танцы со звездами". Во время последнего эфира на сцене появилась и сама Анна.