Украинскую чемпионку засудили за плохую фигуру. Она разделась на камеру, чтобы доказать обратное. Видео

Победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова не смогла выбороть медали на знаменитом фестивале "Арноль Классик", который состоялся в прошлые выходные в Севилье.

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира не вошла даже в десятку, не смотря на идеальную физическую форму.

29-летняя девушка у себя в Instagram выложила видео в купальнике, где всем желающим продемонстрировала, как на самом деле выглядит ее "плохое тело".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео и на фотографии нашей титулованной соотечественницы.

Видео дня

Отметим, что муж Скворцовой Алексей Суровцев принимает участие в телешоу "Танцы со звездами". Во время последнего эфира на сцене появилась и сама Анна.