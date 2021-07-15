Украинский герой матча со Швецией на Евро-2020 расстроил фанаток новым фото в Instagram

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик опубликовал фото со своей женой Юлией Черненко. Это расстроило его фанаток, которые, судя по всему, не теряли надежды познакомиться с кумиром поближе.

На странице футболиста в Instagram появился снимок, на котором он и его возлюбленная отдыхают на пляже. Они стоят в обнимку, улыбаясь друг другу и готовясь поцеловаться.

Пользователи в комментариях назвали их красивой парой и пожелали им счастья, однако не всем эта романтика пришлась по душе.

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"Довбик – огонь. Ну, и она норм. Хотя я думала, что у тебя лучше", "Девочки, расходимся", "Я, конечно, рада, но не от всего сердца", "Не поняла", "Ой, отписки полетели", – написали расстроенные поклонницы футболиста.

Отметим, что Артем и Юлия сыграли свадьбу летом 2020 года. Их отношения длятся на протяжении четырех лет.

Напомним, что Довбик стал героем матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Он вышел на замену в овертайме и на последних минутах вывел сборную Украины в исторический четвертьфинал.

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