Украинские участницы голой съемки в Дубае откровенным фото поддержали Англию на Евро-2020

Украинские модели, которые были арестованы в Дубае за участие в голой фотосессии на балконе одного из небоскребов, необычным образом поддержали сборную Англии перед полуфиналом Евро-2020 против Дании. Девять девушек решили болеть за победу родоначальников футбола на чемпионате после того, как они разгромили нашу национальную команду в четвертьфинале.

Как сообщает издание The Sun, они украсили свои щеки и ягодицы флагами Англии и нанесли мотивационные надписи на плакаты. "Никаких "но", нужно побеждать датчан", "Мы защитим вас с тыла", "Мы поддержим вас", – написали украинки, предсказав невероятную победу подопечных Гарета Саутгейта со счетом 10:0.

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Напомним, что в начале апреля в Дубае задержали толпу девушек, которые позировали обнаженными на балконе одной из высоток. 11 из них оказались гражданками Украины.

Как стало известно позже, организатором скандальной съемки является уроженец Киева Виталий Гречин, который служил в американской армии и известен своей страстью к женщинам. Наши соотечественницы пробыли в тюрьме около недели, после чего их депортировали на родину. Одна из девушек назвала цель скандальной съемки.

Как сообщал OBOZREVATEL, если англичане обыграют Данию в полуфинале, то в решающем матче встретятся с Италией. Команда Роберто Манчини сумела одолеть Испанию лишь в серии пенальти.