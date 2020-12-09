Украинская вице-чемпионка мира снялась абсолютно нагой

Обладательница Кубка Украины – 2018 в категории "Фитнес-бикини до 160 см", а также вице-чемпионка мира по бодибилдингу и фитнесу София Майборода (Колодий) поразила Instagram, похваставшись своей обнаженной фотографии.

Украинский фотограф Алекс Таранухин смог запечатлеть днепрянку в необычной позе, которая эффектно передает эротизм и силу спортсменки.

В комментариях юзеры восхищаются снимками. OBOZREVATEL предлагает своим читателям также полюбоваться красотой нашей титулованной соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, для Софии это не первая съемка в стиле ню. Несколько лет назад фитоняшка ошарашила сеть своей откровенной фотосессии.