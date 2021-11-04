Украинская ведущая Лиги чемпионов снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Маша Тимошенко

Популярная украинская блогер и инфлюенсер (пользователь, имеющий обширную и лояльную аудиторию в сосцсетях) Мария Тимошенко порадовала свою 641-тысячную армию подписчиков в Instagram соблазнительной фотосессией. 25-летняя красотка снялась в легкой прозрачной одежде, которая подчеркивала ее роскошные формы.

Вспышка фотографа продемонстрировала всем желающим интимные части девушки, а также то, что на ней нет белья.

В комментариях юзеры устроили настоящий пожар, завалив Марию комплиментами.

Мария Тимошенко
Мария Тимошенко снялась без белья
Видео дня
Мария Тимошенко стала жертвой вспышки

Несколько дней назад блогерша примерила на себя роль телеведущей, работая на матче Лиги чемпионов между "Динамо" и "Баварией". Гостям Маши были борец Жан Беленюк и теннисистка Элина Свитолина.

Маша Тимошенко на матче ЛЧ
Тимошенко с Беленюком и Свитолиной

Напомним, что изначально Маша занималась пением и развивала свой Youtube-канал. Затем Тимошенко перешла в Instagram, рекламируя различные бренды и демонстрируя свое подтянутое тело в купальнике, платье или белье.

Мария Тимошенко
Мария Тимошенко любит делать селфи
Мария Тимошенко на отдыхе
Мария Тимошенко загорает
Мария Тимошенко
Мария Тимошенко обладает прекрасным телом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее колумбийская спортивная ведущая Эрика Фернандес, работающая на мексиканском канале Fox Sports, снялась в голой благотворительной фотосессии.