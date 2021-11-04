Украинская ведущая Лиги чемпионов снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера. Фотофакт

Популярная украинская блогер и инфлюенсер (пользователь, имеющий обширную и лояльную аудиторию в сосцсетях) Мария Тимошенко порадовала свою 641-тысячную армию подписчиков в Instagram соблазнительной фотосессией. 25-летняя красотка снялась в легкой прозрачной одежде, которая подчеркивала ее роскошные формы.

Вспышка фотографа продемонстрировала всем желающим интимные части девушки, а также то, что на ней нет белья.

В комментариях юзеры устроили настоящий пожар, завалив Марию комплиментами.

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Несколько дней назад блогерша примерила на себя роль телеведущей, работая на матче Лиги чемпионов между "Динамо" и "Баварией". Гостям Маши были борец Жан Беленюк и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, что изначально Маша занималась пением и развивала свой Youtube-канал. Затем Тимошенко перешла в Instagram, рекламируя различные бренды и демонстрируя свое подтянутое тело в купальнике, платье или белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее колумбийская спортивная ведущая Эрика Фернандес, работающая на мексиканском канале Fox Sports, снялась в голой благотворительной фотосессии.