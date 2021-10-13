Украинская теннисистка-красавица погуляла по Лос-Анджелесу

Восходящая звезда украинского и мирового тенниса Марта Костюк после выступления на турнире в Индиан-Уэллсе осталась в США и позволила себе расслабиться. 19-летняя озорная красотка на престижном соревновании WTA прошла лишь во второй раунд, но заработала 29 тысяч долларов. Вполне достаточно, чтобы хорошо развлечься.

"Лос-Анджелес и друзья", – подписала девушка фотографию в белом наряде на своей страничке в Instagram.

Киевлянка посетила немало интересных и известных мест, о чем рассказала в фотоотчете.

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Сопровождала звезду тенниса в поездке мама.

Марта признавалась, что любит вкусно покушать. Побаловала она себя и в этом вояже.

Чуть ранее она опубликовала кадр на пляже из Флориды.

Костюк любит позировать и уже не раз выступала моделью в фотосессиях.

Кроме заграничных курортов, посещает теннисистка и отечественные. Недавно она поделилась с поклонниками кадрами из Буковеля.

За свою непродолжительную карьеру спортсменка уже успела заработать 1 млн 238 тысяч долларов. Почти половину из них, 597 тысяч, – в 2021 году. Сейчас Марта Костюк занимает 58-е место в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина в Индиан-Уэллсе заработала крупную сумму.