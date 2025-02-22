Украинская спортивная ведущая снялась без бюстгальтера в день своего рождения. Фото

Украинская ведущая, которая ранее вела программу "ПроФутбол" на канале 2+2 Александра Лобода похвасталась эффектной фотосессией. 21 февраля известной медиа-персоне исполнилось 37 лет.

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Александра предстала перед камерой в в стильном черном пиджаке без бюстгальтера, дополнив образ колготками и массивным украшением на шее.

"Мне исполнилось 37 и в день своего рождения я получила подарок – путешествие в Диснейленд. Я каталась на скоростных горках, стреляла из лазера, примеряла ушки Мини Мауса и расплакалась во время финального шоу под саундтрек в "Король Лев". Ну нормально? Где-то в глубине души мы все дети", – с улыбкой подписала фотографии Саша.

Снимок, на котором Лобода предстала в дерзком и элегантном образе, быстро собрал множество восторженных отзывов у подписчиков. Поклонники отметили уверенность, харизму и безупречный стиль молодой женщины. Многие оставили восторженные комментарии, восхищаясь смелостью телеведущей.

Александра известна как одна из самых популярных спортивных журналисток Украины. Она освещала крупные футбольные турниры и брала интервью у мировых звезд спорта.

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Как сообщал OBOZ.UA, это не первая фотосессия, которая вызывает фурор у поклонников в Instagram. Ранее Александра снялась у своей одногруппницы Алины Канюки, спровоцировав шквал восторженных комментариев.