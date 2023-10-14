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Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
1,9 т.
Елена Старикова

Знаменитая украинская велогонщица Елена Старикова поразила своих подписчиков в Instagram, выложив снимки с фотосессии в стиле "ню". 27-летняя львовянка выложила у себя в аккаунте несколько кадров, спровоцировав пожар в комментариях.

Под роликом фолловеры Стариковой с трудом сдерживают эмоции, восхищаясь женственными форами своего кумира. 

Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Видео дня

"Мне казалось, что я не женственная, какая-то неловкая и что со мной не так. "Казалось". Мы привыкаем сравнивать себя с кем-то, включаемся в гонку быть лучше, красивее, успешнее. Затем становится переломный момент и вуаль взлетает. И ты отдаешь себе отчет, что у тебя есть сейчас. Твое прекрасное тело, твоя классная жизнь. Хватит откладывать жизнь на потом. Найди свою прекрасность, уязвимость, чувственность, нежность", – написала Елена.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить внешность титулованной соотечественницы.

Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото
Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, Старикова на ОИ в Токио сотворила грандиозную сенсацию, в четвертьфинале спринтерской гонки сенсационно победив двукратную чемпионку миру из Германии Лею Фриндрих.

Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото

В финальном заезде украинка уступила лишь многократной рекордсменке мира Келси Митчелл, отстав от канадки на 0,061 секунды.

Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото

5 августа 2023 года Старикова завершила профессиональную карьеру.

Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото

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