Украинская сенсация ОИ снялась полностью обнаженной, поразив своим телом. Фото

Знаменитая украинская велогонщица Елена Старикова поразила своих подписчиков в Instagram, выложив снимки с фотосессии в стиле "ню". 27-летняя львовянка выложила у себя в аккаунте несколько кадров, спровоцировав пожар в комментариях.

Под роликом фолловеры Стариковой с трудом сдерживают эмоции, восхищаясь женственными форами своего кумира.

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"Мне казалось, что я не женственная, какая-то неловкая и что со мной не так. "Казалось". Мы привыкаем сравнивать себя с кем-то, включаемся в гонку быть лучше, красивее, успешнее. Затем становится переломный момент и вуаль взлетает. И ты отдаешь себе отчет, что у тебя есть сейчас. Твое прекрасное тело, твоя классная жизнь. Хватит откладывать жизнь на потом. Найди свою прекрасность, уязвимость, чувственность, нежность", – написала Елена.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить внешность титулованной соотечественницы.

Как сообщал OBOZ.UA, Старикова на ОИ в Токио сотворила грандиозную сенсацию, в четвертьфинале спринтерской гонки сенсационно победив двукратную чемпионку миру из Германии Лею Фриндрих.

В финальном заезде украинка уступила лишь многократной рекордсменке мира Келси Митчелл, отстав от канадки на 0,061 секунды.

5 августа 2023 года Старикова завершила профессиональную карьеру.

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