Украинская рекордсменка UFC устроила тренировку в маленьком купальнике. Видео

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (10-3) устроила тренировку в купальнике. У себя в Instagram 30-летняя уроженка Вольногорска выложила видео, где демонстрирует ударную технику, при этом на спортсменке исключительно пляжный наряд.

В комментариях фанаты восхитились такой новацией от украинки, завалив ее восторженными комментариями.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Марина в Бразилии единогласным решением судей победила местную спортсменку Майры Буэно Силвы (5-0).

В этом поединке наша соотечественница установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139.