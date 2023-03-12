Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт

Бывшая украинская теннисистка Татьяна Воротилина, которая навсегда уехала жить в Россию, оказалась большой любительницей откровенных фотосессий. 31-летняя спортсменка стала инвалидом в 2015 году, лишившись правой ноги после ДТП в Тайланде.

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У себя в Instagram любительница "русского мира" не стесняется выкладывать свои фотографии в стиле ню. Воротилина уверена, что только так можно полюбить свое тело.

Ранее Татьяна похвасталась тем, что ее муж смог пройти украинскую таможню, хотя по закону не имел права на выезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м во время одного из марафонов в Украине Татьяна установила уникальный рекорд. Она стала первой в нашей стране, кто с протезом пробежал дистанцию в 42 км за 5 часов и 22 минуты.

Отвечая на вопрос, почему она уехала из Украины, Татьяна аргументировала свой поступок засильем национализма в нашей стране.

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