newspaper
img

Украинская рекордсменка, сбежавшая "на свободу" в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
1,6 т.
Украинская рекордсменка, сбежавшая 'на свободу' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт

Бывшая украинская теннисистка Татьяна Воротилина, которая навсегда уехала жить в Россию, оказалась большой любительницей откровенных фотосессий. 31-летняя спортсменка стала инвалидом в 2015 году, лишившись правой ноги после ДТП в Тайланде.

Видео дня

У себя в Instagram любительница "русского мира" не стесняется выкладывать свои фотографии в стиле ню. Воротилина уверена, что только так можно полюбить свое тело.

Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт
Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт

Ранее Татьяна похвасталась тем, что ее муж смог пройти украинскую таможню, хотя по закону не имел права на выезд.

Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м во время одного из марафонов в Украине Татьяна установила уникальный рекорд. Она стала первой в нашей стране, кто с протезом пробежал дистанцию в 42 км за 5 часов и 22 минуты.

Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт

Отвечая на вопрос, почему она уехала из Украины, Татьяна аргументировала свой поступок засильем национализма в нашей стране.

Украинская рекордсменка, сбежавшая ''на свободу'' в Россию, оказалась любительницей сниматься голой. Фотофакт

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!