Украинская олимпийская чемпионка Парижа-2024 снялась в прозрачном платье и произвела фурор. Фото

Фехтовальщица сборной Украины Елена Кравацкая снялась в роскошной фотосессии. 32-летняя уроженка Черновцов предстала перед обьективом фотографа Ольги Клочанко в прозрачном платье, которое подчеркивала ее спортивную фигуру.

Под снимками Елена написала три главных правила, которым следует в жизни.

"Никогда не сдаваться, всегда идти в атаку (вперед),если хочется сделать шаг назад,то только для своего преимущества, и как для меня, самая главная – верить в себя до последнего", – написала Елена в Instagram.

В комментариях поклонники завалили спортсменку шквалом комплиментов.

Ранее Елена выложила небольшое видео, в котором показывает распаковку наивысшей награды Игр в Париже.

3 августа женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой, стала победителем Олимпийских игр-2024 в командном турнире. Наши девушки в финале победили команду Южной Кореи, при том, что до последнего раунда проигрывали в счете 37:40.

После заключительного укола зал в Париже устроил овации нашим соотечественницам.

Во время торжественной церемонии награждения впервые на Играх в столице Франции прозвучал гимн Украины.

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