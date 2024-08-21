Украинская олимпийская чемпионка Парижа-2024 снялась в прозрачном платье и произвела фурор. Фото
Фехтовальщица сборной Украины Елена Кравацкая снялась в роскошной фотосессии. 32-летняя уроженка Черновцов предстала перед обьективом фотографа Ольги Клочанко в прозрачном платье, которое подчеркивала ее спортивную фигуру.
Под снимками Елена написала три главных правила, которым следует в жизни.
"Никогда не сдаваться, всегда идти в атаку (вперед),если хочется сделать шаг назад,то только для своего преимущества, и как для меня, самая главная – верить в себя до последнего", – написала Елена в Instagram.
В комментариях поклонники завалили спортсменку шквалом комплиментов.
Ранее Елена выложила небольшое видео, в котором показывает распаковку наивысшей награды Игр в Париже.
3 августа женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой, стала победителем Олимпийских игр-2024 в командном турнире. Наши девушки в финале победили команду Южной Кореи, при том, что до последнего раунда проигрывали в счете 37:40.
После заключительного укола зал в Париже устроил овации нашим соотечественницам.
Во время торжественной церемонии награждения впервые на Играх в столице Франции прозвучал гимн Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!