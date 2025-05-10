Украинская метательница молота разделась в Дубае до бикини и поразила Instagram. Фото

Украинская метательница молота Ирина Климец взорвала свой Instagram, выложив фото в купальнике. 30-летняя уроженка Волынщины на курорте в наибольшем городе Объединенных Арабских Эмиратов снялась в красном бикини, собрав массу восторженных отзывов от подписчиков.

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"Перезарядка", – подписала кадры спортсменка. Юзеры завалили легкоатлетку признаниями в любви и "огненными" эмоджи.

Отметим, что пару лет назад Ирина Климец просто "порвала" сеть, выложив фотографии своего наряда, в котором она отмечала День физкультуры и спорта.

В августе прошлого года Климец произвела настоящий фурор на чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене. Ире несколько минут аплодировала весь Олимпийский стадион.

Для справки: Ирина Климец начала профессиональные выступления в 2010 году, тренировалась в Луцке под руководством Романа Черкашина.

На международной арене дебютировала в 2013 году, а в 2016-м приняла участие в Олимпиаде в Рио. В 2019 году стала чемпионкой Всемирной Универсиады и показала личный рекорд — 73,56 метра. Трижды представляла Украину на Олимпийских играх (2016, 2020, 2024), но до финала не доходила. Многократная чемпионка Украины, участница чемпионатов мира и Европы.

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