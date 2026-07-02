Украинская метательница молота разделась до купальника и произвела фурор в Instagram. Фото и видео

Украинская чемпионка Универсиады 2019 года по метанию молота Ирина Климец поделилась новой серией летних снимков у бассейна. 31-летняя уроженка Волынской области своими снимками спровоцировала активную реакцию подписчиков в социальных сетях.

Видео дня

Спортсменка опубликовала фото и видео в бикини, собрав множество отметок "нравится" и комментариев.

На опубликованных кадрах легкоатлетка позирует в зоне отдыха возле бассейна. Для фотосессии Ирина выбрала белый раздельный купальник, который подчеркивал ее идеальную спортивную форму.

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Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Климец опубликовала фотографии с подготовки к новому сезону. Ирина попозировала в купальнике и произвела настоящий фурор.

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