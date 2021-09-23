Украинская фитнес-модель снялась в обтягивающей одежде без бюстгальтера

Украинская фитнес-модель Анжелика Лагода поделилась с поклонниками результатами небольшой фотосессии. Кадры были опубликованы на странице спортсменки в Instagram, где на нее подписались более 37 тысяч человек.

На снимках она позирует в белом боди без бюстгальтера. Одежда едва скрывает округлую грудь фитоняшки.

"Почему большинство людей рассказывает о своих проблемах, а не о том, что у них хорошо, почему жалуются на то, чего у них нет, а не радуются за то, что у них уже есть? От этого и депрессии, отчаяние и жуткие мысли", – уверена Лагода.

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На другой фотографии, выполненной в черном-белом цвете, Анжелика позирует на водительском сидении автомобиля. В комментариях она поделилась своим мнением о том, что делает людей счастливыми.

"Из каких же элементов слагается счастье? Только из двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело", – написала спортсменка.

Отметим, что Лагода является уроженкой Киева. В 2015 году она завоевала "бронзу" на соревнованиях по фитнес-бикини в категории до 163 см во Львовской области, а в 2016-м заняла третье место на чемпионате Украины.

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