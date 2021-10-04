Украинская фитнес-модель показала топлес, как изменилась за 10 лет

Популярная украинская фитнес-модель Елена Бойчук показала. как менялось ее тело на протяжении 8 лет. Для этого спортсменка опубликовала фотографии до и после тренажерного зала.

33-летняя Бойчук призналась, что лет 10 назад она совсем не задумывалась о спорте и ничего не знала о правильном питании и спорте.

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"Да, вот настолько я была худая, абсолютно никаких мышц, талии, красивых ног и большой попы", – прокомментировала в Instagram свои ранние снимки спортсменка.

Спустя некоторое время фитоняшка начала заниматься спортом.

"Я увеличила свои порции + сидела на разных диетах, но ничего не помогало. Позже мне рассказали и показали мир бодибилдинга. Я постоянно была на сушке, усиленно занималась кардио тренировками, выступала на чемпионатах и побеждала", – отметила девушка.

Пару лет назад Елена приняла участие в черно-белой эротической фотосессии. Девушка попозировала полностью обнаженной.