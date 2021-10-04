Украинская фитнес-модель показала топлес, как изменилась за 10 лет

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Елена Бойчук

Популярная украинская фитнес-модель Елена Бойчук показала. как менялось ее тело на протяжении 8 лет. Для этого спортсменка опубликовала фотографии до и после тренажерного зала.

Елена Бойчук 9 лет назад
Елена Бойчук до и после тренажерного зала

33-летняя Бойчук призналась, что лет 10 назад она совсем не задумывалась о спорте и ничего не знала о правильном питании и спорте.

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Елена Бойчук раньше не имела никаких мышц

"Да, вот настолько я была худая, абсолютно никаких мышц, талии, красивых ног и большой попы", – прокомментировала в Instagram свои ранние снимки спортсменка.

Елена Бойчук была без фигурой
Елена Бойчук была очень худой

Спустя некоторое время фитоняшка начала заниматься спортом.

"Я увеличила свои порции + сидела на разных диетах, но ничего не помогало. Позже мне рассказали и показали мир бодибилдинга. Я постоянно была на сушке, усиленно занималась кардио тренировками, выступала на чемпионатах и побеждала", – отметила девушка.

Елена Бойчук
Елена Бойчук топлес
Елена Бойчук в тренажерке
Елена Бойчук
Елена Бойчук накачала шикарный пресс
Елена Бойчук
Елена Бойчук
Елена Бойчук после тренировки
Елена Бойчук
Елена Бойчук начала заниматься в зале и изменилась

Пару лет назад Елена приняла участие в черно-белой эротической фотосессии. Девушка попозировала полностью обнаженной.