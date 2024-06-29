Украинская девушка-боец UFC снялась в прозрачном белье и произвела фурор. Фото

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (11-6) спровоцировала настоящий "пожар" у себя в Instagram, выложив фотографию в соблазнительном белье. 32-летняя уроженка Вольногорска надела прозрачный лиф, прикрывшись лишь своей косой.

В комментариях поклонники спортсменки не смогли устоять перед ее красотой, завалив девушку восторженными комментариями.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Железная леди, как себя называет Мороз, в одном из интервью рассказала, что родилась в селе в Днепропетровской области и пошла в школу в пять лет. В 7-8 лет Марина начала заниматься боксом из-за издевательств со стороны других детей в школе, а через несколько лет пошла на кикбоксинг.

Дебют украинки в смешанных единоборствах (MMA) состоялся в 2013 году. С тех пор она провела 17 поединков в профессионалах и выиграла 11 из них. В последний раз наша соотечественница выходила в октагон в марте 2024 года, проиграв шотландке Джоанне Вуд.

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