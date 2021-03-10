Украинская девушка-арбитр показала фото в купальнике и восхитила фанатов

Украинская девушка-арбитр Мария Зобенко сбежала из холодной снежной украинской весны к жаркому солнцу Доминиканы и произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram.

18-летняя днепрянка выложила фотографии в купальнике, "нарвавшись" на огромное количество восторженных комментариев.

"Красотка", "Райская девочка", "Секси малышка", "Красивая" – пишут юзеры под снимками.

Отметим, что ранее Мария снялась в белом платье, зачаровав поклонников. В комментариях друзья украинки устроили настоящий шквал признаний в любви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лайнсмен на матчах чемпионата Киевского района (Одесса) Марина Попаденко рассказала, что помощник главного арбитра зарабатывает за игру 300 гривен.

Отметим, что украинская девушка-арбитр София Причина стала настоящей звездой сети после того, как засветилась на матче Первой лиги Украины.