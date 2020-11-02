Украинская чемпионка снялась в прозрачной одежде без белья. Видео
Львовская фитнес-модель Оксана Бригидир, которая в свое время выиграла турнир в лиге профессионалов Международной федерации "Elite Pro", поразила фанатов откровенным видео.
В ролике украинка запечатлена в прозрачной одежде, которая не скрывает все интимные части девушки, а только подчеркивает отсутствия белья на ней.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.
October 31, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана снялась топлес, прикрывая интимные части тела мокрой рубашкой.