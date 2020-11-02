Украинская чемпионка снялась в прозрачной одежде без белья. Видео

Львовская фитнес-модель Оксана Бригидир, которая в свое время выиграла турнир в лиге профессионалов Международной федерации "Elite Pro", поразила фанатов откровенным видео.

В ролике украинка запечатлена в прозрачной одежде, которая не скрывает все интимные части девушки, а только подчеркивает отсутствия белья на ней.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана снялась топлес, прикрывая интимные части тела мокрой рубашкой.