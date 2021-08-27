Украинская чемпионка снялась полностью обнаженной, прикрывшись шляпой. Эксклюзивные фото

Украинская гимнастка Надежда Васина поделилась пикантными фото с отдыха. Чемпионка Всемирной Универсиады 2007 года похвасталась снимками с одного из курортов в пригороде греческих Афин.

На некоторых фото девушка запечатлена полностью обнаженной. Надежда прикрыла части тела лишь огромной шляпой.

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Отметим, что Надежда Васина является многократной чемпионкой Украины по художественной гимнастике, призером международных соревнований. Завершила карьеру в 2007 году, начав деятельность шоу-герл. Выступала с собственными номерами во Франции, США, Китае.

Спортсменка активно занимается волонтерской деятельностью. Она не единожды посещала зону боевых действий на Донбассе, где помогает военным и местным жителям.

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