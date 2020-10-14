Украинская чемпионка приоткрыла грудь в лифте. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,4 т.
Евгения Мосиенко

Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко заинтриговала своих поклонников провокационным снимком

26-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, во время поездки в лифте приподняла рубашку, слегка оголив грудь.

Евгения Мосиенко в лифте

Под фото юзеры не смогли сдержать эмоций, комментируя внешность спортсменки.

Комментарии под фото Евгении Мосиенко
Евгения Мосиенко на соревнованиях

Как сообщал OBOZREVATEL, Мосиенко ранее произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, выложив видео с пляжа.

В ролике она красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.

Позже Женя от скуки снялась на карантине голой.

Диеты и фитнесЕвгения Мосиенко