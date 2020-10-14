Украинская чемпионка приоткрыла грудь в лифте. Фотофакт

Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко заинтриговала своих поклонников провокационным снимком

26-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, во время поездки в лифте приподняла рубашку, слегка оголив грудь.

Под фото юзеры не смогли сдержать эмоций, комментируя внешность спортсменки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мосиенко ранее произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, выложив видео с пляжа.

В ролике она красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.

Позже Женя от скуки снялась на карантине голой.