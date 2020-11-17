Украинская чемпионка порадовала поклонников снимком топлес

Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура поделилась с фанатами откровенным снимком.

У себя в Instagram, на который подписались почти 20 тысяч человек, спортсменка опубликовала фотографию топлес. На ней она позирует в черных трусах и прикрывает обнаженную грудь руками.

В 2016 году Мишура завоевала титул чемпионки Европы WBPF (Всемирной федерации бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см. В феврале 2020-го она стала победительницей всемирного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия решила развлечься на карантине, устроив день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать, находясь в таком настроении.