Украинская чемпионка покорила Instagram снимками в соблазнительном купальнике

20-летняя украинская волейболистка житомирского "Полесья" Дарья Дуденок произвела настоящий фурор среди поклонников в Instagram, выложив фотографии со своего морского отдыха в солнечном Египте.

Воспитанница Киевского областного лицея-интерната физкультуры и спорта, которая является двукратной чемпионкой Детской украинской лиги, а также чемпионкой Украины в Суперлиге снялась в соблазнительном купальнике, подчеркивающем ее невероятную фигуру.

В комментариях подписчики спортсменки не смогли сдержать эмоций, комментируя роскошную внешность украинки.

Отметим, что Дарья (позиция либеро) за свою карьеру уже успела поиграть в "Александрии", "Северодончанке", СК "Прометее" и "Химике". Именно в последнем клубе она выиграла чемпионат Украины и Кубок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Дуденок произвела неизгладимое впечатление в социальных сетях своей роскошной внешностью.