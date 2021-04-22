Украинская чемпионка покорила Instagram снимками в соблазнительном купальнике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Дарья Дуденок

20-летняя украинская волейболистка житомирского "Полесья" Дарья Дуденок произвела настоящий фурор среди поклонников в Instagram, выложив фотографии со своего морского отдыха в солнечном Египте.

Воспитанница Киевского областного лицея-интерната физкультуры и спорта, которая является двукратной чемпионкой Детской украинской лиги, а также чемпионкой Украины в Суперлиге снялась в соблазнительном купальнике, подчеркивающем ее невероятную фигуру.

Дарья Дуденок на пляже
Дарья Дуденок
Дарья Дуденок загорает
Дарья Дуденок в соблазнительном купальнике
Дарья Дуденок в Египте
Дарья Дуденок
Дарья Дуденок перед поездкой

В комментариях подписчики спортсменки не смогли сдержать эмоций, комментируя роскошную внешность украинки.

Комментарии под фото

Отметим, что Дарья (позиция либеро) за свою карьеру уже успела поиграть в "Александрии", "Северодончанке", СК "Прометее" и "Химике". Именно в последнем клубе она выиграла чемпионат Украины и Кубок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Дуденок произвела неизгладимое впечатление в социальных сетях своей роскошной внешностью.

Волейбол