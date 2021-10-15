Украинская чемпионка озадачила Instagram вызывающим фото с пляжа на Кипре

Прославленная украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 м, Ольга Ляховая опубликовала в Instagram две фотографии в вызывающем купальнике и предложила подписчикам выбрать лучшую их них. Девушка снялась на пляже Кипра, вызвав бурное обсуждение у себя в аккаунте.

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Фанаты так и не смогли определиться с выбором, наставив украинской чемпионке Европейских игр-2019 сердечки в комментариях.

Отметим,что это далеко не первый раз, когда Ольга обращается к фанатам с просьбой о помощи. Ранее 29-летняя спортсменка разместила откровенные фото в белье.

Отметим, что в июле прошлого года Ляховая, а также другие члены команды Украины по легкой атлетике построили дом для кенийской многодетной семьи.