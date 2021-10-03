Украинская чемпионка мира снялась в "убийственно сексуальном" наряде. Фотофакт

Знаменитая украинская боец смешанных единоборств Елена Овчинникова поразила своих подписчиков, продемонстрировав новый топик для тренировок. 34-летняя днепрянка выложила фото в Instagram, собрав массу восторженных комментариев по поводу своего бюста.

Юзеры не смогли пройти мимо выпуклых частей спортсменки, завалив ее комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена произвела настоящий фурор, снявшись в откровенной новогодней фотосессии.

В марте спортсменка впечатлила поклонников соблазнительным декольте в новой фотосесии.

Напомним, что Елена является чемпионкой мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.

Недавно Овчинникова рассказала, чем закончились попытки с ней грубо пофлиртовать.