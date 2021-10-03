Украинская чемпионка мира снялась в "убийственно сексуальном" наряде. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Елена Овчинникова

Знаменитая украинская боец смешанных единоборств Елена Овчинникова поразила своих подписчиков, продемонстрировав новый топик для тренировок. 34-летняя днепрянка выложила фото в Instagram, собрав массу восторженных комментариев по поводу своего бюста.

Елена Овчинникова

Юзеры не смогли пройти мимо выпуклых частей спортсменки, завалив ее комплиментами.

Комментарии под фото
Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена произвела настоящий фурор, снявшись в откровенной новогодней фотосессии.

Елена Овчинникова в белом платье

В марте спортсменка впечатлила поклонников соблазнительным декольте в новой фотосесии.

Елена Овчинникова на природе

Напомним, что Елена является чемпионкой мира по кикбоксингу по версии WKA (2008, 2010 годы) и ISKA (2009, 2010 годы), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.

Елена Овчинникова на тренировке

Недавно Овчинникова рассказала, чем закончились попытки с ней грубо пофлиртовать.

Елена Овчинникова