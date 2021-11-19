Украинская чемпионка мира показала себя раздетой до купальнике и вызвала фурор в Instagram

Украинская самбистка Юлия Гребеножко после победы на чемпионате мира, еще больше привлекла к себе внимание болельщиков. 26-летняя львовянка похвасталась летними фотографиями со своего отдыха, вызвав пожар в комментариях.

Спортсменка продемонстрировала идеальное спортивное тело с минимальным количеством подкожного жира. Под фото юзеры оставляют восторженные посты, отмечая красоту девушки.

В комментарии даже пришла олимпийская призерка по дзюдо Даря Белодед. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

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Напомним, что Гребеножко выиграла золотую медаль чемпионата мира 13 ноября. Мундиаль проходил в Ташкенте. Юлии не было равных в весовой категории до 65 кг.