Украинская чемпионка мира показала себя раздетой до купальнике и вызвала фурор в Instagram

Максим Иншаков
Раздевалка
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Юлия Гребеножко восхитила своим телом

Украинская самбистка Юлия Гребеножко после победы на чемпионате мира, еще больше привлекла к себе внимание болельщиков. 26-летняя львовянка похвасталась летними фотографиями со своего отдыха, вызвав пожар в комментариях.

Спортсменка продемонстрировала идеальное спортивное тело с минимальным количеством подкожного жира. Под фото юзеры оставляют восторженные посты, отмечая красоту девушки.

В комментарии даже пришла олимпийская призерка по дзюдо Даря Белодед. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Юлия Гребеножко
Видео дня
Юлия Гребеножко с любимым
Юлия Гребеножко возле бассейна
Юлия Гребеножко загорает
Юлия Гребеножко на отдыхе
Юлия Гребеножко
Юлия Гребеножко на речке
Юлия Гребеножко и море
Юлия Гребеножко
Юлия Гребеножко
Юлия Гребеножко любит морской отдых
Юлия Гребеножко
Юлия Гребеножко продемонстрировала идеальное тело
Комментарии под фото
Комментарии под фото

Напомним, что Гребеножко выиграла золотую медаль чемпионата мира 13 ноября. Мундиаль проходил в Ташкенте. Юлии не было равных в весовой категории до 65 кг.