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Украинская чемпионка мира показала себя раздетой до купальнике и вызвала фурор в Instagram
Украинская самбистка Юлия Гребеножко после победы на чемпионате мира, еще больше привлекла к себе внимание болельщиков. 26-летняя львовянка похвасталась летними фотографиями со своего отдыха, вызвав пожар в комментариях.
Спортсменка продемонстрировала идеальное спортивное тело с минимальным количеством подкожного жира. Под фото юзеры оставляют восторженные посты, отмечая красоту девушки.
В комментарии даже пришла олимпийская призерка по дзюдо Даря Белодед. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.
Напомним, что Гребеножко выиграла золотую медаль чемпионата мира 13 ноября. Мундиаль проходил в Ташкенте. Юлии не было равных в весовой категории до 65 кг.