Украинская чемпионка-легкоатлетка снялась обнаженной и поразила Instagram. Фото

Чемпионка Универсиады (2019) в метании молота Ирина Климец выложила часть своей обнаженной фотосессии, спровоцировав настоящий фурор в соцсетях. 31-летняя уроженка Волынщины объяснила публикацию советом подруги и подчеркнула, что решила показать хотя бы один снимок. На фото легкоатлетка позирует обнаженной, сидя на кубе в студийной локации.

"Как сказала подруга – это должен видеть весь мир. Кто я такая, чтобы ее не послушать. Поэтому хоть одно, но покажу", – написала девушка у себя в Instagram.

В комментариях пользователи активно отреагировали на эротику спортсменки. Один из подписчиков отметил: "Від всіх ваших, пані Ірино, шанувальників хочу подякувати Вашій подрузі", призвав "на цьому не зупинятись". Другие оставляли короткие оценки: "Ти неймовірна!", "Пушка", "Goddess", "This is art :)", "Wow", "Phenomenal", "Hot and sexy", "Mindblowing beyond everything all that is possible".

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться и другими откровенным фотографиями нашей титулованной соотечественницы.

Напомним, что в начале августа 2022 года Климец произвела настоящий фурор на чемпионате Европы, который проходил в Германии. 28-летняя уроженка Волынщины установила исторический рекорд нашей страны, а также сорвала овации Олимпийского стадиона в Мюнхене.

Во время традиционного представления спортсменов Ирина предстала в национальном украинском образе – на голове был желто-синий венок, а в волосы были вплетены ленты, такого же цвета.

