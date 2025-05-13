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Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
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Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото

Чемпионка Европы по карате Александра Шолохова появилась на страницах майского выпуска украинской версии журнала Playboy. 24-летняя уроженка Запорожья позировала в откровенной фотосессии, продемонстрировав не только спортивную форму, но и уверенность в себе.

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Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото

Каратистка выступает в весовой категории до 61 кг. Недавно Шолохова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, победив в финале латвийку Беату Гирвицу со счётом 2:0. В 2023 году она также выиграла этап Премьер-лиги WKF в Египте, а летом 2024 года — "бронзу" на этапе в Марокко.

Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото

Шолохова начала заниматься карате в 14 лет под руководством Анатолия Михайленко и за короткое время стала одной из ведущих украинских спортсменок в этом виде спорта. Фотосессия в Playboy стала неожиданным, но ярким шагом для Александры за пределами татами.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть и на другие снимки нашей титулованной соотечественницы.

Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, у украинской каратистки Юлии Палашевскую отобрали бронзовую медаль чемпионата Европы, который с 7 по 11 мая проходил в Ереване. 24-летняя одесситка в утешительном финале сперва победила латвийку Александру Михайлову, однако затем судьи лишили ее заслуженного балла, несмотря на попадание в последние доли секунды схватки.

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