Украинская чемпионка Европы снялась для Playboy. Фото

Чемпионка Европы по карате Александра Шолохова появилась на страницах майского выпуска украинской версии журнала Playboy. 24-летняя уроженка Запорожья позировала в откровенной фотосессии, продемонстрировав не только спортивную форму, но и уверенность в себе.

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Каратистка выступает в весовой категории до 61 кг. Недавно Шолохова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, победив в финале латвийку Беату Гирвицу со счётом 2:0. В 2023 году она также выиграла этап Премьер-лиги WKF в Египте, а летом 2024 года — "бронзу" на этапе в Марокко.

Шолохова начала заниматься карате в 14 лет под руководством Анатолия Михайленко и за короткое время стала одной из ведущих украинских спортсменок в этом виде спорта. Фотосессия в Playboy стала неожиданным, но ярким шагом для Александры за пределами татами.

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Как сообщал OBOZ.UA, у украинской каратистки Юлии Палашевскую отобрали бронзовую медаль чемпионата Европы, который с 7 по 11 мая проходил в Ереване. 24-летняя одесситка в утешительном финале сперва победила латвийку Александру Михайлову, однако затем судьи лишили ее заслуженного балла, несмотря на попадание в последние доли секунды схватки.

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