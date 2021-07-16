Участница двух Олимпиад рассказала о сумасшедших секс-вечеринках во время Игр

Бывшая легкоатлетка Сюзен Тидтке, которая специализировалась на прыжках в длину, посмеялась над тем, что организаторы Олимпиады в Токио запретили спортсменам заниматься сексом во время Игр. Эти ограничения были введены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на Bild, она считает, что им не удастся никак повлиять на атлетов. По словам немки, после того, как спортсмены заканчивают свои соревнования, они пытаются выплеснуть энергию и делают это, устраивая шумные секс-вечеринки.

"Этот запрет – настоящее посмешище, как по мне. Он ничего не изменит. Секс всегда был отдельной темой в Олимпийской деревне. Во время Игр спортсмены находятся на своем физическом пике. Когда соревнования заканчиваются им нужно выплеснуть энергию. Одна вечеринка сменяет другую, потом в дело вмешивается алкоголь. Так получается, что люди занимаются сексом, некоторые из них стремятся к этому. Мы всегда слышали, как отрываются другие, иногда это не давало нам спать всю ночь", – рассказала Тидтке.

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Отметим, что на Олимпийских играх 1992 года немка заняла восьмое место, а на ОИ в 2000-м – пятое.

Всего участникам Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, выдадут 160 тысяч презервативов, несмотря на запрет секса. Их можно будет забрать домой в качестве сувениров.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны календарь и расписание Игр в столице Японии, а также призовые, которые получат украинские спортсмены в случае завоевания медалей.