У женщины-игрока выпала грудь во время турнира по покеру. Видео за сутки собрало 11 млн просмотров

Скандальное видео с YouTube-блогершой Sashimi обрело вторую жизнь в интернете. Сам инцидент случился еще в декабре 2022 года во время покерного турнира Max Pain Monday, однако 21 марта 2025-го ролик вновь завирусился в сети.

Видео дня

Во время игры она продемонстрировала грудь, сославшись на якобы возникшую проблему с одеждой. Позже выяснилось, что блогерша использовала искусственные накладки, чтобы создать иллюзию и отвлечь соперников глубоким декольте.

"Легко потерять чувство меры, когда просто весело проводишь время. Обещаю больше так не делать. И буду держать вас в курсе моих будущих нарядов", – объяснила Sashimi.

В конце видео она оставила неоднозначное послание: "Спасибо. Кстати, это не фейк", намекая на то, что никаких накладок не было, и на самом деле это была ее голая грудь.

21 марта это видео в соцсети Х выложил аккаунт Fun_Viral_Vids и за сутки он собрал более 11 млн просмотров.

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