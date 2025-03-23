У спортивной ведущей 'выпала грудь' во время репортажа. Видео собрало 6 млн просмотров за сутки

Популярная спортивная журналистка Кэти Валенсия стала главной героиней Noche Amarilla ("Ночи жёлтых") в Эквадоре, но вовсе не из-за футбола. Её откровенный наряд привлёк не меньше внимания, чем матч между Barcelona SC и Deportivo Quito, а момент, когда ведущая поправила выпавшую грудь, набрал 6 миллионов просмотров всего за сутки.

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Знаменитое мероприятие "Noche Amarilla" прошло на Олимпийском стадионе Атауальпа в столице Эквадора Кито. Это традиционное шоу с музыкой, развлечениями и футбольным матчем, в котором встречаются два сильных клуба страны.

Но в этот раз не только игроки, но и сама Валенсия оказалась в центре внимания. Во время репортажа с поля её глубокое декольте заставило зрителей задержать дыхание – ведущая даже взглянула вниз, чтобы убедиться, что всё осталось на месте.

Однако пользователи соцсетей уже успели сделать выводы.

"Эквадор трясётся?" – поинтересовался один из комментаторов, восхищённый образом журналистки. Другие оставляли комментарии в стиле "Потрясающе!", "Шикарный образ" и "Tremendo", что в переводе значит как "поразительный" или "сногсшибательный".

Сам же матч получился зрелищным: Barcelona SC сначала уступала 0:3, но затем сократила отставание до 2:3. Однако в этот вечер самым обсуждаемым событием стало вовсе не футбольное противостояние, а эффектный выход Кэти Валенсии, которая, судя по всему, уже побила все рекорды по просмотрам.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью телеведущей.

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