У популярной женщины-арбитра украли интимное видео, выложив в сеть

Максим Иншаков
Раздевалка
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Диана Ди Мео

Диана Ди Мео, работающая футбольным арбитром в Пескаро, стала жертвой порномести. Известная итальянка, на Instagram которой подписано более 100 000 человек, заявила, что у нее украли материалы интимного характера, которые затем появились на различных сайтах.

22-летняя Ди Мео призналась, что эта новость для нее стало шоком: "Я заперлась дома и плакала. Меня рвало два дня".

У себя в аккаунте она разместила трехминутное видео, где поблагодарила фанатов за слова поддержки.

Диана Ди Мео работает рефери

"Должно быть, кому-то удалось взломать мой мобильный телефон. В противном случае я понятия не имею, как все было украдено. Я подала заявление в полицию и власти обо всем позаботятся. Я благодарю всех за поддержку. Мне пишут со всей Италии", – отметила Диана.

Видео дня
Диана Ди Мео обладает эффектной внешностью

Ди Мео надеется, что другие жертвы подобных преступлений найдут в себе силы, чтобы высказаться.

"Сегодня жертва — это я, завтра это может быть человек, который сейчас смотрит мое видео и улыбается", – подытожила итальянка.

Диана Ди Мео в синем купальнике

Несмотря на все ее старания, клипы уже успели разлететься по всему интернету.

Диана Ди Мео
Диана Ди Мео на пляже
Диана Ди Мео
Диана Ди Мео любит загорать
Диана Ди Мео
Диана Ди Мео
Диана Ди Мео
Диана Ди Мео снимается в откровенных нарядах
Италия