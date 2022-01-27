У популярной женщины-арбитра украли интимное видео, выложив в сеть

Диана Ди Мео, работающая футбольным арбитром в Пескаро, стала жертвой порномести. Известная итальянка, на Instagram которой подписано более 100 000 человек, заявила, что у нее украли материалы интимного характера, которые затем появились на различных сайтах.

22-летняя Ди Мео призналась, что эта новость для нее стало шоком: "Я заперлась дома и плакала. Меня рвало два дня".

У себя в аккаунте она разместила трехминутное видео, где поблагодарила фанатов за слова поддержки.

"Должно быть, кому-то удалось взломать мой мобильный телефон. В противном случае я понятия не имею, как все было украдено. Я подала заявление в полицию и власти обо всем позаботятся. Я благодарю всех за поддержку. Мне пишут со всей Италии", – отметила Диана.

Видео дня

Ди Мео надеется, что другие жертвы подобных преступлений найдут в себе силы, чтобы высказаться.

"Сегодня жертва — это я, завтра это может быть человек, который сейчас смотрит мое видео и улыбается", – подытожила итальянка.

Несмотря на все ее старания, клипы уже успели разлететься по всему интернету.