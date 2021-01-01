У футболиста сборной Норвегии в руках взорвался фейерверк, повредив глаза. Фото 18+

Норвежский футболист турецкого "Галатасарая" Омар Элабделлауи попал в больницу после того, как у него во время празднования Нового года в руках взорвался фейерверк, сообщает Goal.com.

Капитан сборной Норвегии был срочно доставлен в госпиталь с серьезными повреждениями лица. В заявлении, опубликованном турецким клубом вскоре после инцидента, говорится, что опасности для жизни Элабделлауи нет, однако есть вероятность потери зрения.

"Наш игрок Омар Элабделлауи был доставлен в "Лив Хоспитал" в Стамбуле. К сожалению, он был ранен в результате домашнего происшествия. В больнице ему оказали первую медицинскую помощь. Более подробная информация о травмах и ожогах глаз появится после детального обследования", - сообщает пресс-служба "Галатасарая"

Внимание! Контент 18+ ! Фотография последствий взрыва доступна по ссылке.

Элабделлауи за свою карьеру успел поиграть за "Манчестер Сити", "Фейеноорд", "Олимпиакос" и "Халл". В сборной Норвегии провел 29 матчей.

Напомним, что в ноябре Омар заразился COVID-19, из-за чего правительство Норвегии не пустило всю команду на матч Лиги наций в Румынию. После этого Дисциплинарный комитет УЕФА присудил норвежцам техническое поражение 0:3.

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