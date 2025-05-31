У чемпионки мира по конькобежному спорту 'выпала грудь' после победного заезда. Видео собрало 6 млн просмотров за несколько суток

Видео с нидерландской конькобежкой Юттой Лердам обрело вторую жизнь в сети. В ролике 26-летняя спорстменка начинает раздеваться после победного заезда, демонстрируя внушительный бюст. Следующим кадром автор шутливо вставил другую спортсменку, гораздо стройнее, которая наоборот судорожно начинает застегиваться.

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"Она выиграла гонку, но проиграла битву", – говорится в подписи.

Само событие произошло еще в 2022 году во время Кубка мира по конькобежному спорту, однако 28 мая обрело новую жизнь в интернете. Лишь за сутки клип посмотрели порядка 6 млн человек.

Ютта Моника Лердам — нидерландская конькобежка, родилась 30 декабря 1998 года в Гравензанде. Начала заниматься коньками в 11 лет, ранее играла в хоккей на траве.

Первый международный успех пришёл в 2017 году, когда Лердам выиграла юниорский чемпионат мира. С 2019 года выступает среди взрослых, став многократной чемпионкой и призёром Европы и мира, а также серебряным призёром Олимпиады в Пекине (2022) на дистанции 1000 метров.

За карьеру она завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали чемпионатов мира, 6 наград чемпионатов Европы и более 20 медалей национальных первенств.

Лердам известна своими достижениями на дистанции 1000 метров, где является действующей рекордсменкой Нидерландов. Выступает за команду "Jumbo-Visma", предпочитает тренироваться в немецком Инцелле.

В прошлом году была признана самой сексуальной конькобежкой мира. В 2023 году девушка объявила об отношениях с известным блогером Джейком Полом.

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