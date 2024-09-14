Третья ракетка Украины поразила внешним видом в Таиланде. В комментарии пришла даже мама теннисистки. Фото

Прославленная украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) произвела настоящий фурор в соцсетях выложив фотографии с Таиланда, куда она приехала сыграть на хардовом турнире WTA 250. Третья ракетка нашей страны привела в восторг не только рядовых подписчиков, но и свою маму Марину.

На фото Ястремская разгуливает по вечернему Хуахину в короткой белой юбке и топике, собирая восторженные взгляды прохожих.

Под снимками юзеры оставляют сотни восторженных смайликов. Тоже самое сделала и Марина, отметив стильный look своей старшей дочки.

Отметим, что на турнире, который пройдет с 16 по 22 сентября, Ястремская получила первый номер посева. 24-летняя одесситка попытается повторить свой успех 2019 года, когда она стала здесь чемпионкой. Украинка в 1-м раунде сыграет против Маи Хонтамы (Япония, WTA 109).

Встреча начнется 16 сентября в 06:00 по киевскому времени.

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