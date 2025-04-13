Тренер заставляла гимнасток раздеваться за ошибки во время тренировок. Все подробности грандиозного скандала в сборной Италии

В Италии разгорелся новый скандал в художественной гимнастике – бывшую тренерку Джульету Канталуппи обвинили в унижении и жестоком обращении с юными спортсменками. По данным следствия, в том числе пострадала звезда сборной София Раффаэли.

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На фоне продолжающегося дела Эмануэлы Маccарани, бывшей главной тренерки национальной сборной Италии, в прессу попали новые материалы, касающиеся ещё одного громкого имени в мире гимнастики – Джульеты Канталуппи. Она ранее работала в клубе Ginnastica Fabriano и тренировала, в частности, Софию Раффаэли и Милену Бальдассарри.

Согласно данным прослушек, включённых в материалы дела по Маccарани, Канталуппи обвиняется в унижениях и физических наказаниях спортсменок. Один из разговоров, датированный 17 ноября 2022 года, раскрывает тревожные подробности. Помощница Маccарани, Ольга Тишина, рассказывает техническому директору клуба Ginnastica Etruria Prato Наталье Несветовой:

"У неё (Канталуппи) всё было гораздо хуже… У неё были настоящие издевательства. Когда она заставляла Раффаэли и Серену Оттавиани бросать обруч, и если они не справлялись, каждый раз должны были снимать с себя часть одежды. В итоге оставались в нижнем белье".

Кроме того, Тишина утверждает, что тренерка запирала девочек в холодной комнате без телефонов и оставляла их сидеть на полу в наказание за плохую тренировку.

В другой записи от 1 декабря 2022 года капитан сборной "Фарфалле" Мартина Чентофанти рассказывает матери, что гимнастка Агнезе Дуранти делилась информацией с Safeguarding Office – внутренним органом Федерации гимнастики Италии, созданным для анонимных жалоб. Дуранти упоминала случаи жестокого обращения в клубе Fabriano. Также в разговоре фигурирует случай, когда Раффаэли стояла на коленях перед тренером и просила прощения за ошибку в упражнении.

"Когда Раффаэли и Оттавиани не справлялись с броском обруча, их заставляли снимать одежду", – подтвердила Тишина.

Несмотря на серьёзность обвинений, официальных заявлений против Канталуппи от спортсменок не поступало. Дело не было передано в дисциплинарную комиссию Федерации, а прокуратура Монцы не открыла новое расследование. Напомним, в сентябре 2023 года Канталуппи неожиданно покинула сборную Италии и возглавила национальную команду Израиля.

Федерация гимнастики заявила, что тогдашний президент Герардо Текки пытался удержать тренера, и подчеркнула, что всё происходившее требует предельной осторожности в интерпретации.

Тем не менее, общественный резонанс растёт, и новые обвинения бросают, как отмечает La Gazzetta dello Sport, "одну из самых тёмных теней" за всю историю итальянской художественной гимнастики.

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