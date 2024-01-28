Трехкратная чемпионка мира была близка к суициду, но стала звездой OnlyFans. Фото

Трехкратная чемпионка мира по шорт-треку Элиз Кристи стала настоящей звездой OnlyFans после того, как завершила спортивную карьеру. Спустя 10 лет после драматичного вылета с Олимпиады-2014, 33-летняя британка дала большое интервью The Sun, где рассказала о том, как сложилась ее судьба вне спорта.

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Кристи была готова покончить с собой после того, как ей угрожали смертью из-за ее провала в финале ОИ. Во время забега на 500 метров она упала, сойдя с дистанции.

Подобный сценарий повторился и через четыре года на Играх в Пхенчхане-2018, после чего Элиз завершила карьеру. Затем были годы депрессии и алкоголизма, пока она наконец, не обрела счастье встретившись с будущим мужем Коннором Томсоном, став мамой и присоединившись к OnlyFans, где она зарабатывает столько, сколько не заработала за всю спортивную карьеру.

"Я много работала всю свою жизнь и осталась без гроша в кармане. Я посвятила свою жизнь спорту и осталась ни с чем. Моя зарплата была меньше минимальной, если подсчитать часы, которые я отработала. Когда я выиграла чемпионат мира в 2017 году, гонорар составил 5000 фунтов стерлингов", – рассказала Кристи.

Элиза начинала как фигуристка, но в 12 лет перешла в конькобежный спорт и преуспела в этом. В 15 лет она переехала в Ноттингем, чтобы тренироваться в Национальном ледовом центре на постоянной основе, и мечтала стать лучшей в мире.

Спортсменка начала завоевывать медали на европейских соревнованиях и возлагала большие надежды на зимние Олимпийских игры в Сочи.

Но ее амбиции были подвергнуты серьезному испытанию, когда в трех подряд гонках ее дисквалифицировали и оставили без единой награды.

Во время одной из таких гонок, она выбила южнокорейскую спортсменку Пак Сын Хи, спровоцировав волну оскорблений в социальных сетях.

Когда четыре года спустя ей не удалось исправить эти ошибки, Элиза ушла из спорта. Вернувшись в Англию, она начала скатываться по социальной лестнице, а после смерти близкого друга в 2021 году, стала сильно пить .

Из-за того, что ей было трудно оплатить счета или ипотеку, ее дом пришлось продать. Ночуя в машине и работая на трех работах, чтобы оплачивать счета, она не знала, как выжить.

В 2022 году она достигла дна, когда ее арестовали во время запоя. На следующее утро она прошла 3 км под дождем до ближайшей больницы, чтобы попросить о помощи.

Элиза, у которой диагностировано биполярное расстройство, встала на ноги после встречи с фермером-охотником Коннором, которого она описывает как любовь всей своей жизни, в реабилитационном центре в прошлом году.

"Я много о чем сожалею. Но иначе у меня не было бы того, что я имею сейчас. Я покончила с жизнью. У меня не было целей на будущее . Я не была заинтересована в том, чтобы иметь парня или двигаться вперед. Затем я встретила Коннора и начала верить, что все происходит не просто так. Счастье не в медалях", – вспоминает бывшая спортсменка.

До этого момента вся ее жизнь была связана с фигурным катанием, и она не осознавала, насколько сильно этот вид спорта причинял ей страдания.

"Конькобежный спорт долгое время лечил мою болезнь. Несмотря на то, что я не причиняла себе вреда до 27 лет, катание на коньках было формой членовредительства. Даже когда я стала чемпионкой мира и пересекла финишную черту, празднуя это, мне уже было интересно, что будет дальше. Моя мама сфотографировала этот момент и сказала, что я счастлива, но это не так. Это была фальшивая улыбка", – рассказала Кристи .

Когда времена были особенно трудными, Элизе пришлось искать новый способ оплатить счета после ухода из фигурного катания.

Будучи в безвыходной ситуации она пришла на OnlyFans, где подписчики платили за то, чтобы увидеть спортсменку с интимной стороны.

Поначалу она ненавидела тот факт, что публикация рискованного контента была единственным способом свести концы с концами. Но теперь это стало полноценным бизнесом, который она может вести, не выходя из собственной спальни, и на пикантном сайте она зарабатывает гораздо больше денег, чем когда-либо на льду.

"Это мое тело, я работала над этим телом, мне его не просто так дали. Поэтому я вижу это так: я зарабатываю деньги на том, над чем работал. Вы контролируете то, что делаете и как далеко хотите зайти. Мне потребовалось некоторое время, чтобы набраться смелости в том, что я делаю, и открыто рассказать об этом. Было страшно в первый раз. Теперь я нахожусь в месте, где меня не никто не волнует", – призналась девушка.

Кристи немного сложно работать только с социальными сетями.

"Я обнаружила, что отойти от социальных сетей полезно для меня. Поэтому я не читаю комментарии и не думаю о том, что говорят другие. И теперь я зарабатываю на OnlyFans больше, чем когда работал на трех работах", – добавила конькобежка.

Элиза надеется, что OnlyFans обеспечит ее семью на всю жизнь.

"Я всегда говорю Коннору, что не считаю себя привлекательной, и удивляюсь, почему люди платят", – подытожила Кристи.

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