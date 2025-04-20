Теща Реброва снялась в купальнике и поразила Instagram своей внешностью. Фото

Теща главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва произвела настоящий фурор в Instagram, выложив свои фотографии с морского отдыха. Несмотря на то, что Тамила Кругова является уже дважды бабушкой, она держит себя в прекрасной физической форме.

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Подтянутая фигура с выраженной талией и рельефным прессом демонстрировала, что мать 36-летнй Анны Ребровой явно следит за собой.

Свободно падающие на лицо волосы и естественная красота без следов чрезмерного макияжа подчеркивали стиль.

Публикация моментально вызвала ажиотаж в Instagram — пользователи засыпали фото комплиментами, восхищаясь внешностью украинки.

Некоторые в комментариях даже не поверили, что на фото — бабушка. "Потрясающе!", — написали подписчики, отметив, что она выглядит моложе своего возраста.

Отметим, что Тамила является певицей и после начала полномасштабного вторжения выпустила клип.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно юный сын Реброва отметился роскошным голом в Испании. В комментарии пришла и Кругова, отметившись восторженным отзывом.

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