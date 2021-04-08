Телеведущая "Шахтера" показала себя дома полураздетой

Бывшая журналистка телеканала "Прямий" Юлия Палько, которая с осени 2019 года работает ведущей на клубном телеканале "Шахтера", похвасталась роскошной фигурой после тренировки

Девушка выложила у себя в Instagram соблазнительное фото, на котором запечатлена в коротком топике и плавках.

"Сегодня снова бегала. Продолжаю набирать свою лучшую форму", – подписала снимок красотка.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная колумбийская спортивная телеведущая, которая приобрела славу в Южной Америке после молодежного чемпионата мира по футболу, снялась в эротической фотосессии.