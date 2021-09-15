Телеканалы "Футбол" запустили новое шоу и представили пышногрудую ведущую. Фото

Телеканалы "Футбол 1/2/3" объявили о запуске нового шоу под названием Extra Time. Ведущей передачи станет известная модель Эмма Ди, которая ранее работала в этой роли на телеканале M1 в программе "Главный хит-парад страны".

Об этом сообщается на странице FootballUATV в Instagram. Отмечается, что новая программа будет посвящена обзору матчей украинской Премьер-лиги в необычном формате.

"Программа будет базироваться на обзоре матчей УПЛ. Это совершенно новый формат со свежими рубриками и другим взглядом на высший дивизион чемпионата Украины", – написано в подписи к видео с участием ведущей.

Видео дня

Первый выпуск новой передачи состоялся в понедельник, 13 сентября. Она будет выходить еженедельно в этот день в 21:25 по киевскому времени.

В детстве Эмма Ди занималась балетом, а в 19 лет она попала в модельный бизнес. На счету девушки несколько эротических фотосессий для журнала XXL. В одном из интервью телеведущая рассказала, что именно этому изданию удается "красиво ее раздеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка обвинила футболистов в домогательствах в прямом эфире. По ее словам, игроки неоднократно прикасались к ее груди и ягодицам, а также посылали ее на три буквы.