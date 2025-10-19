Тайная сексуальная жизнь звезд сумо: от 'ослепительных трюков в постели' до жен-моделей

В мире сумо кипят не только спортивные страсти. За строгостью традиций и ритуалов скрываются запретные романы, измены, громкие скандалы и неожиданные откровения о личной жизни гигантов татами. Британская газета The Sun опубликовала большой материал, где рассказывается про интимную составляющую карьеры японских суперзвезд борьбы.

Сумо и любовь: жизнь под гнётом правил

Для японских борцов сумо жизнь подчинена жёсткой дисциплине: питание, тренировки и даже отношения строго регламентированы. Юных спортсменов уже с 15 лет отправляют в тренировочные "конюшни", где они живут под неусыпным контролем наставников.

Лишь бойцы из двух высших дивизионов — секитори — могут позволить себе роскошь личной жизни. Они пользуются вниманием фанатов, имеют собственных слуг и могут жениться. Но если спортсмен вылетает в нижний дивизион, ему приходится расставаться с женой и возвращаться к монашескому быту в общаге.

Скандалы и измены

Не все выдерживают давление. В 2021 году журнал Shukan Shincho сообщил, что звезда сумо Рюден Госи изменял жене с поклонницей, которая забеременела. По данным издания, женщина получила 5 миллионов иен (около 25 тысяч фунтов стерлингов) за молчание и настаиваемый спортсменом аборт. Кроме того, борец неоднократно нарушал карантинные ограничения ради свиданий.

Звёздные пары

Несмотря на строгие устои, у сумоистов немало красивых историй любви. Так, 35-летний Такаясу Акира женился на певице Кономи Мори, с которой у него двое детей. А бывший чемпион Одзэки Такакейсё влюбился в модель Юкину Тиба — дочь бывшего борца. Их сблизила общая любовь к жареному мясу.

Юкина признавалась в интервью: "Когда мы познакомились, ему было всего 23. Он уже достиг высокого ранга и полностью отдавался делу. Его настойчивость и дисциплина восхищают меня до сих пор".

Как сумоисты справляются с "физической разницей"

На первый взгляд может показаться, что интимная жизнь гигантов невозможна. Но эксперт по сексу Кейт Тейлор рассказала The Sun, что у них есть свои "секретные приёмы".

"Основная проблема крупных мужчин — живот, который может мешать, — объяснила она. — Поэтому они чаще используют позу, когда партнёрша сверху, а ноги приподняты, чтобы живот смещался назад. Это делает процесс гораздо проще".

По словам специалистки, несмотря на вес, борцы сумо удивительно гибкие и выносливые: их жир располагается под кожей, а не вокруг органов, что сохраняет здоровье и силу.

Женские признания

Редкие откровения любовниц сумоистов лишь подогревают мифы. Одна японка рассказала Nikkan Gendai о своём опыте с известным борцом:

"Он поднял живот вверх, как бы откинув лишнюю плоть, чтобы ничего не мешало. Когда отпустил — мои бёдра утонули в его мягком, тёплом теле. Это было как окунуться в горячий источник. Казалось, я завернута в футон из плоти".

Тяжёлый путь к славе

Быт сумоиста далёк от романтики. День начинается в 5 утра, завтрак запрещён, а младшие обязаны готовить, стирать и убирать за старшими. Даже зимой им разрешено носить только традиционные кимоно. Чтобы набрать вес, борцы едят питательное рагу тянконабэ – густой суп из мяса и овощей.

После завершения карьеры многие из них сталкиваются с последствиями чрезмерной массы: диабетом, гипертонией и проблемами с суставами. Но пока они на пике формы, сумоисты остаются живыми легендами — сильными, дисциплинированными и по-своему чувственными.