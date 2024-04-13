Сын экс-форварда 'Шахтера обвиняется в групповом изнасиловании студентки

Маттиа Лукарелли, который является сыном знаменитого футболиста Кристиано Лукарелли, обвиняется в сексуальном насилии над американской студенткой, сообщает Il Giorno. Кристиано Лукарелли выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2008 года, сыграв в 12 матчах и забив 4 гола. 24-летний Маттиа Лукарелли до конца прошлого года играл в "Ливорно" на позиции левого защитника.

13 апреля прокурор Милана потребовала дать 3 года и 6 месяцев тюрьмы для Маттиа, его экс-одноклубнику Федерико Аполлони, а также их троим друзьям, которые подозреваются в преступлении.

Согласно расследованию , проведенному Flying Squad, инцидент произошел в конце марта 2022 года. Пятеро вышеупомянутых молодых людей познакомились с девушкой в одном из ночных клубов Милана. Позже пострадавшую привезли в квартиру Лукарелли-младшего, где надругались над ней.

Согласно токсикологическому и психологическому отчету, представленному группой консультантов, назначенных прокуратурой, состояние молодой женщины в ту ночь характеризуется как "безвольное". В тоже время эксперты пришли в выводу, что девушка была в сознании и не давала согласие на интимный акт. По мнению экспертов, уровень алкоголя в ее крови был ниже 0,5, что позволяет управлять автомобилем.

Аполлони и Лукарелли были арестованы и помещены под домашний арест в январе 2023 года, а затем, в июне того же года, освобождены. Сегодня выступила первая группа защиты, в которых потребовала вынести оправдательные приговоры. Вердикт суда футболисты узнают 12 июня.

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