Свитолина разделась на курорте и поразила Instagram своим телом. Фото

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) вместо тренировок и матчей решила провести выходные с семьей. У себя в соцсетях 30-летняя одесситка выложила небольшой фотоотчет со средиземноморского пляжа, спровоцировав настоящий пожар в комментариях.

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Снимки теннисистки в купальнике вызвали бурное обсуждение у подписчиков. Поклонники украинской спортсменки не смогли пройти мимо ее безупречного тела, завалив комплиментами.

Юзеры отмечают рельефный пресс и подтянутость фигуры первой ракетки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина не выступит на турнире WTA 500 в Германии, который с 16 по 22 июня пройдет в Берлине. 30-летняя уроженка Монако решила сняться с турнира до начала жеребьевки.

В календаре Элины остается еще один турнир на траве, который она планирует сыграть перед стартом на Wimbledon: это соревнования WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), которые пройдут с 23 по 29 июня.

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