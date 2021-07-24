Свитолина впервые рассказала подробности свадьбы с Монфисом и показала фото

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина призналась что со своим женихом Гаэлем Монфисом перед свадьбой выбирали из трех вариантов. По словам спортсменки у них была возможность организовать небольшой семейный банкет на 25 человек, средний на 75, или пригласить 300 гостей.

После совместного обсуждения теннисисты решили ограничиться вторым вариантом. Ключевым в принятии решения стала эпидемия коронавируса, из-за которой в Европе действует множество правил по организации подобных мероприятий.

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Подготовкой Элина занималась совместно с распорядителем со стороны женевского отеля Four Seasons, где проходило торжество.

"От услуг специальных свадебных агентств я отказалась и была максимально включена в весь процесс подготовки. Это было достаточно длительно, но такие хлопоты были мне приятны. Свадьба была один день – днем роспись в Неоне (Швейцария), а вечером уже коктейль и сама свадьба в отеле", – цитирует Свитолину Vogue.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля шестая ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. Церемония бракосочетания состоялась в швейцарском Ньоне.