Свитолина показала себя в купальнике и вызвала зависть у Никитюк. Фотофакт

Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина решила свой отпуск провести на Лазурном побережье. Первая ракетка нашей страны выложила фотографию с пляжа Монако, вызвав многочисленные отзывы в Instagram.

В кадре загорелая и счастливая Элина облаченная в цельный купальник нежится под южным солнцем.

Первой в комментарии пришла известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая призналась, что завидует спортсменке. Кроме того под фото отметился и возлюбленный Свитолиной – Гаэль Монфис. Француз оставил послание в виде смайликов.

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Также у себя в сторис Свитолина показала район, в котором живет в Монако и вид из окна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина не смогла остаться равнодушной перед историческим матчем нашей футбольной сборной в плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020.

5-я ракетка мира решила в Лондоне поболеть за украинских футболистов, надев экипировку национальной команды.