Свитолина опубликовала полуобнаженное фото из ванной

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) порадовала поклонников откровенным снимком из ванной. Он был опубликован на ее странице в Instagram.

Наша соотечественница показала фото, на котором она позирует полуобнаженной в зеркале. В кадре ее грудь прикрыта простыней.

Подписчики спортсменки пришли в восторг от увиденного, засыпав Свитолину комплиментами.

"Восхитительная", "Красотка", "Ты самая нереальная", "Сногсшибательная", – написали многие пользователи. Другие не сумели подобрать слова и оставили под снимком "огненные" эмодзи и сердечки.

Видео дня

Напомним, что недавно Элина выступала на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Там она дошла до третьего раунда, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в двух сетах.

На старте 2021 года Свитолина приняла участие в другом турнире Большого шлема. На Australian Open украинка сумела добраться до стадии 1/8 финала, где неожиданно проиграла американке Джессике Пегуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина обручилась со своим давним бойфрендом и коллегой Гаэлем Монфисом и показала кольцо, которое, по данным СМИ, стоит 700 тысяч евро.

Кроме того, французский теннисист подарил нашей соотечественнице престижный автомобиль.