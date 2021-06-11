Свитолина опубликовала полуобнаженное фото из ванной

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
2 минуты
983
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) порадовала поклонников откровенным снимком из ванной. Он был опубликован на ее странице в Instagram.

Наша соотечественница показала фото, на котором она позирует полуобнаженной в зеркале. В кадре ее грудь прикрыта простыней.

Элина Свитолина снялась полуобнаженной

Подписчики спортсменки пришли в восторг от увиденного, засыпав Свитолину комплиментами.

"Восхитительная", "Красотка", "Ты самая нереальная", "Сногсшибательная", – написали многие пользователи. Другие не сумели подобрать слова и оставили под снимком "огненные" эмодзи и сердечки.

Видео дня
Поклонники засыпали Элину Свитолину комплиментами
Свитолину назвали красоткой
Поклонники оценили красоту Свитолиной

Напомним, что недавно Элина выступала на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Там она дошла до третьего раунда, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в двух сетах.

Элина Свитолина в черном платье

На старте 2021 года Свитолина приняла участие в другом турнире Большого шлема. На Australian Open украинка сумела добраться до стадии 1/8 финала, где неожиданно проиграла американке Джессике Пегуле.

Свитолина на корте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина обручилась со своим давним бойфрендом и коллегой Гаэлем Монфисом и показала кольцо, которое, по данным СМИ, стоит 700 тысяч евро.

Кроме того, французский теннисист подарил нашей соотечественнице престижный автомобиль.

Элина Свитолина